Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге окончательно закрылось

С 18 сентября генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге прекратило свою деятельность.

Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического представительства, пишет "Европейская правда".

На сайте миссии сообщается, что обязанности генерального консульства берет на себя посольство Германии в Москве.

По данным русскоязычной службы DW, 17 сентября из здания, где располагалось консульство, убрали флаг, герб и другие символы Германии.

Консульство Германии в Санкт-Петербурге работало с 1972 года.

Помимо дипломатической миссии, в Петербурге закрылась и немецкая школа при генеральном консульстве. Последние уроки в школе прошли 11 сентября.

Учебное заведение работало с 2009 года, там были детский сад, начальная, средняя и старшая школы, всего обучалось около 150 детей.

Российские власти приняли решение закрыть немецкую дипломатическую миссию в Петербурге после того, как Германия объявила о закрытии российского генерального консульства в Бонне.

Этот шаг стал ответом на попытку атаки с помощью дрона в аэропорту Лейпцига, в которой обвиняют РФ.

Министерство иностранных дел России в свою очередь распорядилось закрыть генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге до 18 сентября. Его сотрудникам также было предложено покинуть страну.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.