Президент України Володимир Зеленський заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що 18 вересня в українських Карпатах відбувається перший саміт, що об’єднує всі "карпатські" держави.

Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – “C8,” the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

"Ми даємо старт новому формату C8 – "Карпатській вісімці", що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", – заявив президент.

За його словами, цей регіональний формат співпраці має зблизити згадані країни та створити на рівні ЄС ще один елемент взаємодії, що охоплюватиме безпекові питання, енергетику, логістику, транскордонну економічну співпрацю.

Раніше стало відомо, що на зустріч лідерів в українських Карпатах прибув президент Сербії Александар Вучич.

Від Польщі буде присутній прем’єр Дональд Туск. Румунія офіційно анонсувала візит президента країни Нікушора Дана.