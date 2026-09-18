Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмерки" – нового формата сотрудничества с соседями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", который объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что 18 сентября в украинских Карпатах проходит первый саммит, объединяющий все "карпатские" государства.

Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – "C8," the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

"Мы даем старт новому формату C8 – "Карпатской восьмерке", объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом", – заявил президент.

По его словам, этот региональный формат сотрудничества должен сблизить упомянутые страны и создать на уровне ЕС еще один элемент взаимодействия, который будет охватывать вопросы безопасности, энергетику, логистику и трансграничное экономическое сотрудничество.

Ранее стало известно, что на встречу лидеров в украинских Карпатах прибыл президент Сербии Александар Вучич.

От Польши будет присутствовать премьер-министр Дональд Туск. Румыния официально анонсировала визит президента страны Никушора Дана.