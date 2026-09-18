Ще один ультраправий політик заявив, що балотуватиметься у президенти Франції

Голова ультраправої партії "Реконкіста!" ("Reconquête!") Ерік Земмур підтвердив, що висуне свою кандидатуру на президентських виборах у Франції у 2027 році.

Про це повідомляє Le Monde, інформує "Європейська правда".

Про те, що він буде кандидатом на посаду президента Франції, Земмур повідомив в ефірі телеканалу BFMTV. Офіційно висунути кандидатуру він планує уже в жовтні.

Земмур є прихильником політики "реміграції", тобто висилки іноземців, а не лише припинення імміграції.

"Треба відправити всіх іноземців, які перебувають у французьких в’язницях. Це становить 25 % ув’язнених. Треба відправити всіх іноземних правопорушників, навіть тих, хто не перебуває у в’язниці. Очевидно, що також треба депортувати нелегальних іммігрантів. Треба також депортувати довгострокових безробітних та всіх, хто живе виключно за рахунок соціальної допомоги", – заявив політик.

Політичний полеміст, як зазначає видання, неодноразово був звинувачений у підбурюванні до расової ненависті, підбурюванні до релігійної ненависті щодо мусульман, публічній дифамації, образах расистського характеру, запереченні злочинів проти людства.

Земмур посів четверте місце у першому турі президентських виборів 2022 року, набравши понад 7 % голосів. Він відомий радикальними правими та проросійськими поглядами.

Нагадаємо, лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.