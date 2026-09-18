Еще один ультраправый политик заявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции

Лидер ультраправой партии "Реконкиста!" ("Reconquête!") Эрик Земмур подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах во Франции в 2027 году.

Об этом сообщает Le Monde, передает "Европейская правда".

О том, что он будет кандидатом на пост президента Франции, Земмур сообщил в эфире телеканала BFM-TV. Официально выдвинуть свою кандидатуру он планирует уже в октябре.

Земмур является сторонником политики "ремиграции", то есть высылки иностранцев, а не только прекращения иммиграции.

"Нужно отправить всех иностранцев, находящихся во французских тюрьмах. Это составляет 25 % заключённых. Нужно отправить всех иностранных правонарушителей, даже тех, кто не находится в тюрьме. Очевидно, что также нужно депортировать нелегальных иммигрантов. Нужно также депортировать долгосрочных безработных и всех, кто живет исключительно за счет социальной помощи", – заявил политик.

Политический полемист, как отмечает издание, неоднократно обвинялся в подстрекательстве к расовой ненависти, подстрекательстве к религиозной ненависти в отношении мусульман, публичной клевете, оскорблениях расистского характера, отрицании преступлений против человечества.

Эрик Земмур занял четвертое место в первом туре президентских выборов 2022 года, набрав более 7 % голосов. Он известен своими радикально-правыми и пророссийскими взглядами.

Напомним, лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения.