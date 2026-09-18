У п’ятницю Німеччина отримала свій перший винищувач F-35 після провалу флагманського європейського проєкту винищувачів нового покоління.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебував у Техасі на заводі Lockheed Martin для участі в церемонії. Поставка винищувача була запланована давно, але припинення раніше цього року франко-німецько-іспанської програми розробки винищувача Future Combat Air System підсилює заклики в Берліні розширити початкове замовлення на 35 американських літаків вартістю 10 млрд євро.

Літак Lockheed Martin F-35A Lightning II покликаний вирішити нагальну проблему Німеччини: замінити застарілі винищувачі-бомбардувальники Tornado та зберегти свою роль у програмі спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО, поки Європа розроблятиме власний винищувач нового покоління.

Однак без програми FCAS Берлін залишається без очевидного європейського наступника.

"Ми хочемо і мусимо зберегти систему спільного використання ядерної зброї", – заявив Пісторіус напередодні передачі літака. Він стверджував, що F-35 наразі є "єдиним літаком у світі", здатним виконати цю місію.

У рамках програми НАТО щодо спільного використання ядерної зброї Німеччина та інші обрані союзники мають літаки, здатні нести американські ядерні бомби, хоча рішення про їхнє застосування залишається за Вашингтоном.

Перші літаки F-35 залишаться у США для навчання: німецькі пілоти та технічні фахівці готуватимуться до виконання операцій, перш ніж наприкінці 2027 року до Бюхеля буде відправлено більше літаків. Повної оперативної готовності очікують до 2030 року.

Наразі Берлін експлуатує близько 80 літаків Tornado, а деякі місії будуть перенесені на літаки Eurofighter Typhoon. Однак провал програми FCAS спричинив довгострокову прогалину в планах Німеччини щодо її бойового авіаційного парку.

Під час Берлінського авіасалону в червні Пісторіус заявив, що Берлін розглядає варіанти: придбати додаткові літаки F-35 як "перехідний" варіант після провалу FCAS, приєднатися до існуючої міжнародної програми шостого покоління або розробити національну програму під керівництвом Airbus.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

За даними ЗМІ, Німеччина розглядає Іспанію та Швецію як альтернативу для проєкту без Франції. Іншим варіантом може бути приєднання до проєкту GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія.