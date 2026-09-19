ЗМІ: зустрічі із Зеленським немає у графіку Трампа на Генасамблеї ООН

Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими американський лідер Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Суспільне", пише "Європейська правда".

За графіком, який озвучив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генасамблеї ООН. Після цього він проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки (GCC) та проведе прийом для лідерів, які беруть участь у Генасамблеї ООН.

За словами Волца, у Нью-Йорку Трамп також проведе зустріч із виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня Трамп повернеться до Білого дому.

Водночас у переліку двосторонніх зустрічей, який озвучив Волц, немає президента України.

Двоє українських високопосадовців, які попросили не називати своїх імен, сказали "Суспільному", що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.