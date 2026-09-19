СМИ: встречи с Зеленским нет в графике Трампа на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский пока не фигурирует среди мировых лидеров, с которыми американский лидер Дональд Трамп планирует провести двусторонние встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Суспильне", пишет "Европейская правда".

Согласно графику, который озвучил журналистам постоянный представитель США при ООН Майк Уолц, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем в понедельник, 21 сентября. Вечером он примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

Во вторник, 22 сентября, президент США выступит с речью на Генассамблее ООН. После этого он проведет ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Также Трамп встретится с главами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и устроит прием для лидеров, участвующих в Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Уолца, в Нью-Йорке Трамп также проведет встречу с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Вечером 22 сентября Трамп вернется в Белый дом.

В то же время в списке двусторонних встреч, озвученном Уолцем, нет президента Украины.

Два украинских высокопоставленных чиновника, попросивших не называть своих имен, сообщили "Суспильному", что по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий 16 сентября подтвердил, что Украина и США работают над подготовкой к встрече президентов стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.