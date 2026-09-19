У Швеції пропонують лідерці соціал-демократів вести переговори про формування уряду

Лідерці шведських соціал-демократів Магдалені Андерссон було запропоновано очолити переговори про формування нового уряду після перемоги лівоцентристського блоку на парламентських виборах, що відбулися минулими вихідними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спікер парламенту Андреас Норлен, якого цитує dpa.

Згідно з результатами виборів, соціал-демократи є найсильнішою політичною силою, набравши 28 % голосів.

У сукупності чотири лівоцентристські партії, які підтримали Андерссон на посаді голови уряду, домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

Окрім соціал-демократів, 59-річну політичну діячку підтримали "Ліві", "Зелені" та ліберальна "Центристська партія".

"Лідери всіх партій, з різним ступенем ентузіазму, заявили, що Магдалена Андерссон має отримати мандат на проведення попередніх переговорів", – заявив Норлен після зустрічі з представниками всіх восьми партій, представлених у парламенті.

Андерссон обіймала посаду прем’єр-міністра з кінця 2021 до кінця 2022 року, увійшовши в історію як перша жінка Швеції, яка обійняла цю посаду, перш ніж зазнала поразки на виборах від консервативних сил.

Поки що незрозуміло, чи вдасться Андерссон успішно сформувати уряд, оскільки її коаліція розділилася з різних питань. Партія "Центр" уже заявила, що не хоче входити в коаліцію з "Лівою партією".

"Мій підхід до майбутньої роботи полягає в тому, що всі політичні сили повинні відкласти вбік партійну тактику і поставити Швецію та шведський народ на перше місце", – зазначила сама Андерссон.

Не вдаючись у подробиці, вона заявила, що хоче "вести Швецію в новому дусі співпраці та прагнути до широкої взаємодії".

Шведський парламент нового скликання збереться 28 вересня для обрання нового спікера. Потім ця особа зможе запропонувати кандидата на посаду прем’єр-міністра не раніше наступного дня, після чого депутати проголосують за цю кандидатуру.

Головою уряду може бути обраний будь-який кандидат, проти якого не проголосує абсолютна більшість депутатів.

Однак якщо більше половини депутатів проголосують проти пропозиції, розпочнеться пошук нового кандидата.

Читайте більше на тему: Ліва перемога у Швеції. Що показали вибори у друзів України та чи буде там уряд соціалістів.