В Швеции лидеру социал-демократов предложили вести переговоры о формировании правительства

Лидеру шведских социал-демократов Магдалене Андерссон было предложено возглавить переговоры о формировании нового правительства после победы левоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся в минувшие выходные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер парламента Андреас Норлен, которого цитирует dpa.

Согласно результатам выборов, социал-демократы являются сильнейшей политической силой, набрав 28 % голосов.

В совокупности четыре левоцентристские партии, поддержавшие Андерссон на посту главы правительства, добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

Помимо социал-демократов, 59-летнюю политическую деятельницу поддержали "Левые", "Зелёные" и либеральная "Центристская партия".

"Лидеры всех партий, с разной степенью энтузиазма, заявили, что Магдалена Андерссон должна получить мандат на проведение предварительных переговоров", – заявил Норлен после встречи с представителями всех восьми партий, представленных в парламенте.

Андерссон занимала пост премьер-министра с конца 2021 по конец 2022 года, войдя в историю как первая женщина в Швеции, занявшая эту должность, прежде чем потерпела поражение на выборах от консервативных сил.

Пока неясно, удастся ли Андерссон успешно сформировать правительство, поскольку её коалиция раскололась по различным вопросам. Партия "Центр" уже заявила, что не хочет входить в коалицию с "Левой партией".

"Мой подход к будущей работе заключается в том, что все политические силы должны отложить в сторону партийную тактику и поставить Швецию и шведский народ на первое место", – отметила сама Андерссон.

Не вдаваясь в подробности, она заявила, что хочет "вести Швецию в новом духе сотрудничества и стремиться к широкому взаимодействию".

Шведский парламент нового созыва соберется 28 сентября для избрания нового спикера. Затем этот человек сможет предложить кандидата на пост премьер-министра не ранее следующего дня, после чего депутаты проголосуют за эту кандидатуру.

Главой правительства может быть избран любой кандидат, против которого не проголосует абсолютное большинство депутатов.

Однако если более половины депутатов проголосуют против предложения, начнется поиск нового кандидата.

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