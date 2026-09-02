Понад половина німців стурбовані майбутнім демократії у разі успіху "АдН" у Саксонії-Ангальт

Понад половина німців вбачають загрози для демократії у разі впевненої перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Spiegel-Ipsos.

Із твердженням "Прихід "АдН" до влади у Саксонії-Ангальт є загрозою для демократії у Німеччині" повністю погоджуються 41% опитаних і "скоріше погоджуються" – 12%, що разом становить 53%.

Стурбованість суттєво вища серед респондентів із Західної Німеччини (57%), аніж тих, хто зі Східної Німеччини (38%).

Також більшість опитаних вважають, що канцлер Фрідріх Мерц мав би визнати особисту відповідальність та піти з посади канцлера і лідера ХДС, якщо "АдН" переможе у Саксонії-Ангальт. Підтримують таке твердження 48% опитаних, "скоріше підтримують" – 12%.

Лише трохи більше як половина висловили незгоду з твердженням, що ХДС варто бути відкритою до співпраці з "АдН" (51%).

Респондентів запитали також, за кого вони голосували б, якби федеральні вибори проходили найближчої неділі. Лідером симпатій виявилась "АдН" з 27%, на другому місці – ХДС-ХСС із 21%, далі – "Зелені" з 15%, Ліві з 13%, СДПН з 12%. "Вільні демократи" отримали би 5%, лівопопулістська партія Альянс Сари Вагенкнехт – 3%.

Всього опитали близько 2100 осіб з правом голосу протягом 26-31 серпня, можлива похибка становить до 2,3 відсоткового пункта.

Вибори до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт відбудуться вже цієї неділі, 6 вересня, перемогу прогнозують ультраправій "АдН". Це може стати першим прецедентом у Німеччині, коли земельний прем’єр буде представником "Альтернативи для Німеччини".

Неофіційно повідомляли про ідеї в політичних колах щодо того, як знизити можливі ризики, якщо цей сценарій справдиться.

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні