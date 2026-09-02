Более половины немцев обеспокоены будущим демократии в случае успеха "АдГ" в Саксонии-Анхальт

Более половины немцев видят угрозу для демократии в случае уверенной победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Как сообщает "Европейская правда", таковы результаты опроса Spiegel-Ipsos.

С утверждением "Приход "АдГ" к власти в Саксонии-Ангальт представляет угрозу для демократии в Германии" полностью согласны 41% опрошенных и "скорее согласны" – 12%, что в сумме составляет 53%.

Обеспокоенность значительно выше среди респондентов из Западной Германии (57%), чем среди тех, кто из Восточной Германии (38%).

Также большинство опрошенных считают, что канцлер Фридрих Мерц должен признать личную ответственность и уйти с поста канцлера и лидера "ХДС", если "АдГ" победит в Саксонии-Ангальт. Поддерживают такое утверждение 48% опрошенных, "скорее поддерживают" – 12%.

Лишь чуть больше половины выразили несогласие с утверждением, что "ХДС" следует быть открытой к сотрудничеству с "АдГ" (51%).

Респондентов также спросили, за кого бы они проголосовали, если бы федеральные выборы проходили в ближайшее воскресенье. Лидером симпатий оказалась "АдГ" с 27%, на втором месте – ХДС-ХСС с 21%, далее – "Зеленые" с 15%, "Левые" с 13%, СДПГ с 12%. "Свободные демократы" получили бы 5%, левопопулистская партия Альянс Сары Вагенкнехт – 3%.

Всего было опрошено около 2100 человек с правом голоса в период с 26 по 31 августа, возможная погрешность составляет до 2,3 процентных пункта.

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт состоятся уже в это воскресенье, 6 сентября, победу прогнозируют ультраправой "АдГ". Это может стать первым прецедентом в Германии, когда земельный премьер будет представителем "Альтернативы для Германии".

Неофициально сообщали об идеях в политических кругах относительно того, как снизить возможные риски, если этот сценарий сбудется.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине