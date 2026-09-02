Глава МЗС Італії припустив, що Росія втручатиметься у парламентські вибори в країні

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, цитує ANSA.

Таяні закликав діяти на ранньому етапі, щоб не допустити російського втручання у виборчий процес в Італії. Водночас він заявив, що така небезпека існує для всього Європейського Союзу.

"Я не виключаю спроб Російської Федерації втрутитися в демократичне життя країн Європейського Союзу, втручаючись у вільні демократичні вибори, що проводяться в наших країнах, та намагаючись вплинути на волю народу за допомогою цієї ганебної діяльності", – сказав міністр.

"Ми маємо бути пильними, ми маємо запобігати таким діям з боку країни, з якою ми не перебуваємо у стані війни", – наголосив він.

Таяні нагадав, що в Італії з 1 січня діє генеральне управління, відповідальне за безпеку, як у політичному, так і в оперативному плані, а також оперативний штаб, спеціально призначений для відбиття кібератак, зокрема російських.

У цьому контексті міністр згадав кіберінцидент, що стався під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Риму.

"Я пам’ятаю, що під час першого візиту Зеленського, коли літак приземлився в аеропорту Чампіно, я був там, щоб зустріти українського президента. Тоді стався злам вебсайту Міністерства закордонних справ. Існують прецеденти, і ми пильно стежимо за тим, щоб демократичне життя в наших країнах завжди було гарантоване", – сказав посадовець.

Нагадаємо, у серпні колишній прем’єр-міністр Франції і кандидат у президенти Габріель Атталь подав скаргу щодо ймовірної російської дезінформаційної кампанії напередодні президентських виборів, які відбудуться наступного року.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що Париж "не терпітиме жодних спроб іноземного втручання".

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав зусилля Франції у боротьбі з втручанням РФ у вибори і нагадав про значний досвід України у протидії російському гібридному впливу, яким наша країна може поділитися.

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