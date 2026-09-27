Закриття аеропорту Сицилії, спричинене попелом з вулкана, продовжили до кінця неділі

Аеропорт Катанії на італійському острові Сицилія залишиться зачиненим до вечора неділі через вулканічний попіл з Етни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт компанії-оператора аеропорту SAC.

Згідно з оновленим повідомленням SAC, усі рейси в аеропорту, який є п'ятим за завантаженістю пасажиропотоку в Італії, призупинено до 23:59 неділі за місцевим часом.

Пасажирам рекомендують перевірити статус своїх рейсів у своїх авіакомпаній перед поїздкою до аеропорту. Оператор повідомив, що подальші оновлення будуть надані пізніше.

Етна, найвищий та найактивніший вулкан Європи, часто порушує рейси в Катанії. Викиди попелу були особливо інтенсивними цього літа, вплинувши на тисячі мандрівників протягом пікового курортного сезону.

Спочатку передбачалось, що аеропорт Катанії призупинить роботу лише до 16:00 у суботу, 26 вересня.

Згодом повідомили, що летовище буде закрите до 12:00 неділі, 27 вересня, через інтенсивний викид вулканічного попелу з Етни.

13 серпня писали, що аеропорт Катанії не приймав та не відправляв рейси через хмару попелу від виверження вулкана Етна, всього за шість днів було скасовано 700 рейсів.

У лютому 2025 року чергове виверження Етни привабило сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.