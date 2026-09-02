Глава МИД Италии допустил, что Россия будет вмешиваться в парламентские выборы в стране

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил обеспокоенность тем, что Россия может вмешаться в парламентские выборы в Италии, запланированные на 2027 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, цитирует ANSA.

Таяни призвал действовать на раннем этапе, чтобы не допустить российского вмешательства в избирательный процесс в Италии. В то же время он заявил, что такая опасность существует для всего Европейского Союза.

"Я не исключаю попыток Российской Федерации вмешаться в демократическую жизнь стран Европейского Союза, вмешиваясь в свободные демократические выборы, проводимые в наших странах, и пытаясь повлиять на волю народа с помощью этой позорной деятельности", – сказал министр.

"Мы должны быть бдительными, мы должны предотвращать такие действия со стороны страны, с которой мы не находимся в состоянии войны", – подчеркнул он.

Таяни напомнил, что в Италии с 1 января действует генеральное управление, ответственное за безопасность как в политическом, так и в оперативном плане, а также оперативный штаб, специально предназначенный для отражения кибератак, в частности российских.

В этом контексте министр упомянул киберинцидент, произошедший во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим.

"Я помню, что во время первого визита Зеленского, когда самолёт приземлился в аэропорту Чампино, я был там, чтобы встретить президента Украины. Тогда произошел взлом веб-сайта Министерства иностранных дел. Существуют прецеденты, и мы пристально следим за тем, чтобы демократическая жизнь в наших странах всегда была гарантирована", – сказал чиновник.

Напомним, в августе бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты Габриэль Атталь подал жалобу в связи с возможной российской дезинформационной кампанией накануне президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что Париж "не будет терпеть никаких попыток иностранного вмешательства".

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал усилия Франции в борьбе с вмешательством РФ в выборы и напомнил о значительном опыте Украины в противодействии российскому гибридному влиянию, которым наша страна может поделиться.

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