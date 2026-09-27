У Литві попереджають про складнощі в евакуації у разі нападу Росії

Представники служб цивільної оборони муніципалітетів Литви, що межують з Білоруссю та Калінінградською областю Росії, попереджають про проблеми під час потенційної евакуації жителів у разі російської атаки.

Слова посадовців цитує LRT, пише "Європейська правда".

Особливо складна ситуація з евакуацією може скластися в районі Дівенішківської петлі, що на кордоні з Білоруссю. Співробітник служби готовності Шальчинінкського районного муніципалітету Павел Гоюс заявив, що муніципалітет має затверджений план евакуації, а маршрути узгоджені з військовою комендатурою Збройних сил.

"Головна дорога, ймовірно, буде заблокована, тому, якщо буде можливість, ми їхатимемо не по головних дорогах", – зазначив він.

За його словами, можливості муніципалітету щодо евакуації мешканців залежатимуть також від відведеного на це часу – якщо всіх людей доведеться вивезти протягом доби, наявного наразі транспорту не вистачить.

"Якщо, скажімо, доведеться евакуювати за один день, за добу, то, звісно, цього не вистачить, а якщо у нас буде дві-три доби, то, гадаю, ми евакуюємо", – зазначив Гоюс.

На його думку, найбільші проблеми під час масової евакуації можуть виникнути через організацію руху та транспорту.

Тим часом Валдас Тамулевічюс, відповідальний за готовність до надзвичайних ситуацій у Варенському районі, який розташований на кордоні з Білоруссю, наголошує, що найбільше занепокоєння викликає евакуація мешканців з особливими потребами.

За його словами, ті, хто може виїхати самостійно, зробили б це на власному транспорті, а для інших транспорт організувала б муніципальна адміністрація.

"Найбільша проблема – це мешканці з особливими потребами, наприклад, лежачі пацієнти, їхня евакуація; їм потрібні машини швидкої медичної допомоги. Таких машин, звісно, не вистачить, щоб евакуювати всіх мешканців, як передбачено, протягом трьох днів", – зазначив Тамулевічюс.

Муніципалітети, що межують з Калінінградською областю РФ, вказують на проблеми з транспортом та зв’язком.

Водночас, за даними адміністрації муніципалітету Юрбаркського району, у разі масової евакуації може знадобитися вивезення чверті мешканців району – близько 5–5,7 тис. осіб, тоді як наявні у адміністрації ресурси дозволять евакуювати лише близько 5 тисяч.

"Найбільші виклики – мобілізація спеціалізованого транспорту для перевезення лежачих хворих та інформування мешканців в умовах можливих перебоїв у зв’язку", – заявила адміністрація муніципалітету.

Транспортні можливості, забезпечення зв’язку та управління великими потоками людей як основні виклики називають і в Пагегяйському самоврядуванні. Наразі під час навчань практично перевіряється організація евакуації його мешканців до Тельшяйського району.

Дещо іншу ситуацію описує муніципалітет Вілкавішкіського району. За словами його відповідального за готовність Роберта Фішера, для евакуації мешканців можна було б залучити й залізницю, що проходить через район.

"Наш муніципалітет розташований у вигідному місці, оскільки ми маємо залізницю, тож проблема транспорту вирішується. Проблема засобів вирішилася завдяки проєктам. Потрібно лише навчатися та готуватися", – сказав Фішер.

Як повідомлялося, Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватися у разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії.

Цього тижня литовський прем’єр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Литва підготувала плани евакуації з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії. Він уточнив, що мав на увазі плани евакуації міст, зокрема Вільнюса.

25 вересня Литва розпочала свої найбільші щорічні національні мобілізаційні навчання "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Вітіса 2026"), метою яких є перевірка того, як країна реагуватиме на погіршення ситуації з безпекою та перехід до режиму мобілізації в умовах війни.