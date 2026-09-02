Рада ЄС погодила тимчасову лібералізацію торгівлі з Вірменією: торкнеться 80% експорту

Рада ЄС погодила запровадження тимчасових лібералізованих умов для вірменських товарів на тлі торгових обмежень з боку Росії.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

2 вересня Рада ЄС без змін підтримала пропозицію Єврокомісії та погодила запровадження тимчасового лібералізованого режиму для імпорту з Вірменії, щоб підтримати Єреван на тлі торгових обмежень з боку Москви, а також зміцнити торговельну співпрацю між Вірменією і Євросоюзом.

Ці заходи торкнуться близько 80% вірменського експорту до ЄС, у тому числі 99% експорту свіжих фруктів, овочів та рослин, які експортувались до Росії, та понад 91% напоїв.

Йдеться про тимчасове призупинення імпортних мит, у тому числі для окремих видів сільськогосподарської продукції, для якої діють тарифні квоти.

Лібералізація запроваджується на дворічний термін, з умовою виконання європейських правил щодо походження продукції, належної адміністративної співпраці з ЄС, незапровадження з боку Єревану обмежень на європейський імпорт, а також умовою дотримання основних елементів Угоди про всеохопне розширене партнерство (CEPA), у тому числі принципів демократії, верховенства права, поваги до прав людини.

Преференційні умови містять також запобіжники на випадок, якщо якась категорія товарів почне негативно впливати на становище європейських виробників.

Очікується, що Європарламент у вересні затвердить пропозицію без змін і процедура ухвалення буде швидко завершена.

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

Читайте детальніше, як у Вірменії все менше зважають на Кремль і планують вступати до ЄС.