Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией: затронет 80% экспорта

Совет ЕС одобрил введение временных либерализованных условий для армянских товаров на фоне торговых ограничений со стороны России.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

2 сентября Совет ЕС без изменений поддержал предложение Еврокомиссии и одобрил введение временного либерализованного режима для импорта из Армении, чтобы поддержать Ереван на фоне торговых ограничений со стороны Москвы, а также укрепить торговое сотрудничество между Арменией и Евросоюзом.

Эти меры затронут около 80% армянского экспорта в ЕС, в том числе 99% экспорта свежих фруктов, овощей и растений, которые экспортировались в Россию, и более 91% напитков.

Речь идет о временной приостановке импортных пошлин, в том числе на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, на которые действуют тарифные квоты.

Либерализация вводится на двухлетний срок, при условии соблюдения европейских правил о происхождении продукции, надлежащего административного сотрудничества с ЕС, отказа Еревана от введения ограничений на европейский импорт, а также при условии соблюдения основных элементов Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве (CEPA), в том числе принципов демократии, верховенства права и уважения прав человека.

Преференциальные условия также содержат защитные меры на случай, если какая-либо категория товаров начнет негативно влиять на положение европейских производителей.

Ожидается, что Европарламент в сентябре утвердит предложение без изменений, и процедура принятия будет быстро завершена.

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

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