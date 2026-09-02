Польща планує продовжити контроль на кордонах з Німеччиною і Литвою

Європейська комісія підтвердила, що отримала від Польщі офіційне повідомлення про продовження ще на шість місяців контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою.

Про це представник Єврокомісії заявив польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Контроль має діяти з 2 жовтня 2026 року до 30 березня 2027 року.

"Зараз ми оцінимо це повідомлення Польщі", – повідомив речник ЄК з внутрішніх справ Маркус Ламмерт.

Варшава обґрунтовує своє рішення тривалим міграційним тиском. Йдеться насамперед про міграційний маршрут через Білорусь та країни Балтії, який – попри значне зменшення тиску – не було повністю закрито. 7 серпня польські служби запобігли спробі проникнення до Польщі групи з майже 30 осіб.

Щодо кордону з Німеччиною додатковим аргументом є те, що Берлін також зберігає контрольні заходи. Польща не хоче скасовувати їх в односторонньому порядку й анонсує подальші переговори з Німеччиною на кордоні. Мета – остаточне закриття міграційного каналу.

Водночас Польща запевняє, що якщо міграційна ситуація покращиться настільки, що перевірки більше не будуть потрібні, їх можуть скасувати раніше.

Десять країн Шенгенської зони наразі зберігають контроль на своїх внутрішніх кордонах. Європейська комісія визнає, що контроль має бути крайнім заходом і мати тимчасовий характер. Хоча вона й заявляє, що прагне відновлення повної свободи пересування, але поки що її дії щодо країн, які зберігають контроль, обмежуються запевненнями про ведення діалогу та оцінкою обґрунтованості таких заходів.

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.