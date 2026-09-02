Польша планирует продолжить контроль на границах с Германией и Литвой

Европейская комиссия подтвердила, что получила от Польши официальное уведомление о продлении ещё на шесть месяцев контроля на границах с Германией и Литвой.

Об этом представитель Еврокомиссии заявил польской радиостанции RMF FM, передаёт "Европейская правда".

Контроль должен действовать со 2 октября 2026 года по 30 марта 2027 года.

"Сейчас мы оценим это уведомление Польши", – сообщил пресс-секретарь ЕК по внутренним делам Маркус Ламмерт.

Варшава обосновывает свое решение длительным миграционным давлением. Речь идет прежде всего о миграционном маршруте через Беларусь и страны Балтии, который – несмотря на значительное снижение давления – не был полностью закрыт. 7 августа польские службы предотвратили попытку проникновения в Польшу группы из почти 30 человек.

Что касается границы с Германией, дополнительным аргументом является то, что Берлин также сохраняет контрольные меры. Польша не хочет отменять их в одностороннем порядке и анонсирует дальнейшие переговоры с Германией на границе. Цель – окончательное закрытие миграционного канала.

В то же время Польша уверяет, что если миграционная ситуация улучшится настолько, что проверки больше не будут нужны, их могут отменить раньше.

Десять стран Шенгенской зоны в настоящее время сохраняют контроль на своих внутренних границах. Европейская комиссия признает, что контроль должен быть крайней мерой и носить временный характер. Хотя она и заявляет, что стремится к восстановлению полной свободы передвижения, но пока её действия в отношении стран, сохраняющих контроль, ограничиваются заверениями о ведении диалога и оценкой обоснованности таких мер.

Напомним, Литва и Польша летом-осенью 2021 года страдали от миграционного кризиса, искусственно созданного Александром Лукашенко. Обе страны после этих событий начали строить забор на границе с Беларусью.