Єврокомісар: ЄС не може бути посередником між США та Канадою

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз не має можливості виступати посередником у торговельній суперечці між Канадою та Сполученими Штатами.

Про це він сказав у інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Шефчович заявив, що ЄС підтримує "вільну та справедливу торгівлю з нижчими митами або взагалі без них".

Водночас він наголосив, що Євросоюз не має можливості виступати посередником у торговельній суперечці між Канадою та Сполученими Штатами.

"Я не думаю, що ми маємо можливість виступати посередниками. Водночас я знаю, що вони [Канада та США] мають настільки тісні економічні зв’язки, що, попри нинішню напруженість, рано чи пізно будуть зроблені спроби її врегулювати", – сказав єврокомісар.

Також він зазначив, що Єврокомісія готова розглянути "усі можливості" для розширення співпраці з Канадою, але додав, що будь-які нові домовленості "значною мірою залежатимуть від того, наскільки комфортно почуватиметься канадська сторона та яким буде її рівень амбіцій".

Після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нова хвиля американських мит проти Канади є прорахунком, та анонсував мита у відповідь.

Також американський президент Дональд Трамп заявив, що Канада "обкрадає" США, та назвав її "найскладнішою" країною, з якою йому доводиться мати справу.

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