Еврокомиссар: ЕС не может выступать посредником между США и Канадой

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз не может выступать посредником в торговом споре между Канадой и Соединёнными Штатами.

Об этом он сказал в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".

Шефчович заявил, что ЕС поддерживает "свободную и справедливую торговлю с более низкими пошлинами или вообще без них".

В то же время он подчеркнул, что Евросоюз не имеет возможности выступать посредником в торговом споре между Канадой и Соединенными Штатами.

"Я не думаю, что у нас есть возможность выступать посредниками. В то же время я знаю, что они [Канада и США] имеют настолько тесные экономические связи, что, несмотря на нынешнюю напряженность, рано или поздно будут предприняты попытки ее урегулировать", – сказал еврокомиссар.

Также он отметил, что Еврокомиссия готова рассмотреть "все возможности" для расширения сотрудничества с Канадой, но добавил, что любые новые договоренности "в значительной степени будут зависеть от того, насколько комфортно будет чувствовать себя канадская сторона и каков будет уровень её амбиций".

После провала торговых переговоров Соединенные Штаты 22 августа ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что новая волна американских пошлин против Канады является просчетом, и анонсировал ответные пошлины.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада "обкрадывает" США, и назвал её "самой сложной" страной, с которой ему приходится иметь дело.

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