Трамп назвав Канаду "найскладнішою" країною, з якою він має справу

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Канада "обкрадає" США, та назвав її "найскладнішою" країною, з якою йому доводиться мати справу.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп у вівторок, 25 серпня, заявив, що Канада вже десятиліттями "обкрадає" США.

"Вони стягують з наших фермерів мита у розмірі 400% і навіть більше. Вони змусили багато чудових американських компаній збанкрутувати", – зазначив він.

Також Трамп заявив, що має справу з багатьма країнами, і "Канада, без сумніву, є найскладнішою та найнерозумнішою з них".

"Вони вважають, що мають на це право, але вони не є штатом і більше не матимуть такого права", – додав президент США.

Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нова хвиля американських мит проти Канади є прорахунком, та анонсував відповідь Оттави з 8 вересня.

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