У Німеччині стартували місцеві вибори у двох федеральних землях

У Німеччині відкрилися виборчі дільниці у федеральних землях Берлін та Мекленбург-Передня Померанія – там обиратимуть земельні парламенти (ландтаги).

Про це повідомляє ZDF, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8 ранку за Берліном (9 за Києвом) і працюватимуть до 18:00.

Ці вибори вважаються критичним моментом для канцлера Фрідріха Мерца, який опинився під загрозою відставки через провал ХДС на попередніх місцевих виборах у Саксонії-Ангальт.

Консерваторам Мерца у Берліні прогнозують 20% підтримки, згідно з опитуванням ARD. "Ліві" випереджають ХДС на 1 процентний пункт і отримують 21%.

На третьому місці – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 18%. Далі – "Зелені" та соціал-демократи – 16 та 12 відсотків відповідно.

У Мекленбурзі-Передній Померанії опитування вказують на тісну боротьбу між СДПН та "АдН".

Згідно з опитуванням FAZ, партія прем’єр-міністерки від соціал-демократів Мануели Швезіг набирає 37%, що на три процентні пункти більше, ніж минулого тижня. Ультраправа "АдН" набирає 36%, що на один процентний пункт менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, а ХДС Мерца навпаки зазнала поразки.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини