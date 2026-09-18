Напередодні виборів у німецькому Мекленбурзі соціал-демократи трохи випереджають ультраправих

За кілька днів до виборів до земельного парламенту (ландтагу) в Мекленбурзі-Передній Померанії соціологи відзначають, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вирвалась уперед, обійшовши ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН").

Про це інформує Franfurter Allgemeine Zeintung з посиланням на опитування від дослідницької групи Wahlen, пише "Європейська правда".

Згідно з даними, партія прем’єр-міністерки Мануели Швезіг набирає 37%, що на три процентні пункти більше, ніж минулого тижня. Ультраправа "АдН" набирає 36%, що на один процентний пункт менше, ніж тиждень тому.

Натомість Християнсько-демократичний союз (ХДС) – партія канцлера Фрідріха Мерца – отримує лише 6% і тим самим ледь перевищує п’ятивідсотковий бар’єр.

Партія "Ліві", що входить до коаліції з СДПН, набирає 9%. "Зелені" з незмінними 5% можуть і не потрапити до ландтагу. Згідно з результатами опитування, Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) не подолає цей бар’єр, набираючи 4%.

Якби респонденти могли безпосередньо обирати прем’єр-міністра, чинна прем’єрка Швезіг беззаперечно лідирувала б із 61% голосів.

За результатами опитування, 79% респондентів впевнені, за кого голосуватимуть у неділю, решта ще не визначилася.

Нагадаємо, вибори до ландтагу в Мекленбурзі-Передній Померанії пройдуть у неділю, 20 вересня. На них партія Фрідріха Мерца ризикує зазнати болісної поразки.

Канцлеру уже прогнозують відставку, яку можуть спричинити результати майбутніх виборів. Це відбувається на фоні того, як на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, а ХДС навпаки зазнала поразки.

Тим часом у Німеччині фіксують посилення російської дезінформації проти Мерца.