ЗМІ: Мерцу загрожує відставка через низькі рейтинги його партії

Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу загрожує відставка вже цими вихідними, лише через 16 місяців після вступу на посаду.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні двох ключових виборів у федеральних землях Мекленбург-Передня Померанія та Берлін, які відбудуться цієї неділі, 20 вересня, і на яких правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца ризикує зазнати болісних поразок, високопоставлені члени партії приватно обговорюють, чи потрібна Німеччині зміна канцлера, щоб зупинити стрімке падіння підтримки уряду.

Національна популярність Мерца цього тижня впала до всього 14%, а нове опитування показує, що його консервативний партійний альянс ХДС/ХСС опустився до безпрецедентно низького рівня – лише 18%.

Це ж опитування показує, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" лідирує з результатом 29%. "АдН" також посіла перше місце на нещодавніх виборах у землі Саксонія-Ангальт, ледь не здобувши абсолютну більшість, тоді як ХДС Мерца втратила понад половину підтримки виборців.

Як зазначає видання, європейські та міжнародні союзники з подивом спостерігають за тим, як Німеччина, колись оплот стабільності протягом 16 років керівництва Ангели Меркель, потенційно стикається зі своєю другою стрімкою зміною керівництва. Адже попередник Мерца Олаф Шольц став свідком розпаду своєї керівної коаліції в листопаді 2024 року.

Скасування Мерцом своєї поїздки на Генасамблею ООН наступного тижня різко висвітлило масштаби його внутрішньої кризи.

Більше про це читайте у статті: "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні.