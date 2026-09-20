Італія готує нові правила для іноземних учнів та заборону бурки й нікабу

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що уряд готує законопроєкт, який обмежить кількість іноземних учнів в одному класі та заборонить носіння бурки й нікабу в школах.

Про це вона заявила в неділю, 20 вересня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За її словами, відповідний законопроєкт найближчим часом планують представити на засіданні Ради міністрів. Документ також передбачатиме обов’язкове вивчення італійської мови для батьків іноземних учнів, які мають серйозні труднощі з інтеграцією до італійської шкільної системи.

"Незабаром на засіданні Кабінету міністрів буде представлено законопроєкт, який законодавчо встановить максимальну кількість іноземних учнів у класі. Він також вимагатиме від батьків іноземних учнів, які зіштовхується з серйозними труднощами в інтеграції до шкільної системи, вивчати італійську мову та заборонятиме носіння бурки й нікабу в школах", – сказала вона.

Мелоні не уточнила, якою саме буде максимальна кількість іноземних учнів у класі.

Вона пояснила ініціативу необхідністю забезпечити ефективну інтеграцію дітей, які не володіють італійською мовою. За її словами, коли таких учнів небагато, вони можуть швидко опанувати мову за допомогою однокласників і вчителів. Водночас значна кількість дітей, які не розуміють італійської, на її думку, може ускладнювати навчальний процес та інтеграцію.

За даними Fondazione ISMU, учні, які не мають італійського громадянства, становлять 11,6% від загальної кількості школярів в Італії.

Окремо Мелоні заявила про необхідність заборонити в школах носіння одягу, який повністю закриває обличчя, зокрема бурки та нікабу. Вона наголосила, що в італійських школах учні повинні перебувати з відкритим обличчям.

"У школу треба ходити з відкритим обличчям, і в Італії ніхто, в ім’я справжньої чи уявної традиції, не може вирішувати, що молода жінка повинна приховувати себе", – додала Мелоні.

У серпні президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, ініційований ультраправими силами, що забороняє приховувати обличчя в громадських місцях – цей захід широко розглядається як спрямований проти мусульманських жінок, які носять чадру.

Нещодавно писали, що у французькому Греноблі через чотири роки після суперечок навколо дозволу, виданого колишнім мером Еріком Піоллем на носіння буркіні у громадських басейнах, адміністративний суд виніс рішення по суті справи, підтвердивши призупинення дії цього положення, яке вже було зафіксовано в рамках попереднього судового розгляду.