Италия готовит новые правила для иностранных учащихся и запрет на ношение бурки и никаба

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что правительство готовит законопроект, который ограничит количество иностранных учеников в одном классе и запретит ношение бурки и никаба в школах.

Об этом она заявила в воскресенье, 20 сентября, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По её словам, соответствующий законопроект в ближайшее время планируется представить на заседании Совета министров. Документ также будет предусматривать обязательное изучение итальянского языка для родителей иностранных учеников, испытывающих серьёзные трудности с интеграцией в итальянскую школьную систему.

"В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет представлен законопроект, который законодательно установит максимальное количество иностранных учеников в классе. Он также будет требовать от родителей иностранных учеников, сталкивающихся с серьезными трудностями при интеграции в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещать ношение бурки и никаба в школах", – сказала она.

Мелони не уточнила, каким именно будет максимальное количество иностранных учеников в классе.

Она объяснила эту инициативу необходимостью обеспечить эффективную интеграцию детей, не владеющих итальянским языком. По её словам, когда таких учеников немного, они могут быстро освоить язык с помощью одноклассников и учителей. В то же время значительное количество детей, не понимающих итальянского, по её мнению, может затруднять учебный процесс и интеграцию.

По данным Fondazione ISMU, учащиеся, не имеющие итальянского гражданства, составляют 11,6% от общего числа школьников в Италии.

Отдельно Мелони заявила о необходимости запретить в школах ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в частности бурки и никаба. Она подчеркнула, что в итальянских школах ученики должны находиться с открытым лицом.

"В школу нужно ходить с открытым лицом, и в Италии никто, во имя настоящей или мнимой традиции, не может решать, что молодая женщина должна скрывать себя", – добавила Мелони.

В августе президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, инициированный ультраправыми силами, запрещающий скрывать лицо в общественных местах – эта мера широко рассматривается как направленная против мусульманских женщин, носящих чадру.

Недавно сообщалось, что во французском Гренобле через четыре года после споров вокруг разрешения, выданного бывшим мэром Эриком Пиоллем на ношение буркини в общественных бассейнах, административный суд вынес решение по существу дела, подтвердив приостановку действия этого положения, которая уже была зафиксирована в рамках предварительного судебного разбирательства.