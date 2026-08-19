Португалія запроваджує заборону на носіння чадри

Президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, ініційований ультраправими силами, що забороняє приховувати обличчя в громадських місцях – цей захід широко розглядається як спрямований проти мусульманських жінок, які носять чадру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Остаточна редакція тексту – яку місцеві ЗМІ називають "законом про бурку" за назвою одягу, що його носять деякі мусульманські жінки для покриття тіла та обличчя, – була ухвалена парламентом у липні за підтримки правої керівної коаліції та ультраправих, тоді як ліві партії проголосували проти.

Закон забороняє носіння одягу, призначеного для приховування обличчя або такого, що перешкоджає ідентифікації особи в громадських місцях, а також будь-який примус, який змушує людину закривати обличчя з причин, пов’язаних зі статтю, релігією, віком або походженням.

"Обличчя слід вважати центральним елементом людської ідентичності та комунікації", – йдеться у заяві Сегуру.

Правозахисники вже давно вказують на те, що такі заборони фактично утискають права жінок, диктуючи їм, як одягатися.

Сегуру визнав, що це питання є "дуже делікатним із соціальної та культурної точки зору".

У Португалії порушникам загрожують штрафи у розмірі від 150 до 3 000 євро. Винятки передбачені з таких причин, як медичні, професійні, художні або пов’язані з погодними умовами потреби, а також у місцях відправлення релігійних обрядів, дипломатичних представництвах та на борту літаків.

Нещодавно писали, що у французькому Греноблі через чотири роки після суперечок навколо дозволу, виданого колишнім мером Еріком Піоллем на носіння буркіні у громадських басейнах, адміністративний суд виніс рішення по суті справи, підтвердивши призупинення дії цього положення, яке вже було зафіксовано в рамках попереднього судового розгляду.

У липні минулого року адміністративний суд Ніцци призупинив дію постанови мера міста Мандельє-ла-Напуль, що забороняла носіння одягу релігійного характеру на пляжах.