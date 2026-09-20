Люксембург посилює моніторинг повітряного простору після появи дронів біля аеропорту

У неділю, 20 вересня, уряд Люксембургу повідомив, що для посилення моніторингу повітряного простору розгорнуть додаткові засоби виявлення, після того, як аеропорт Люксембурга пізно в п’ятницю, 18 вересня, тимчасово призупинив роботу через виявлення дронів.

Про це із посиланням на заяву пише Reuters, передає "Європейська правда".

В уряді Люксембургу наголосили, що з метою посилення можливостей моніторингу та аналізу повітряного простору "було розгорнуто додаткові засоби виявлення, зокрема ресурси, надані іноземними партнерами".

"Ці додаткові системи сприяли подальшому зміцненню спостереження за повітряним простором та дозволили компетентним органам краще оцінити ситуацію", – наголосили в уряді.

Зазначимо, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що країна співпрацює з союзниками по НАТО щодо інциденту з невідомими дронами, який у п’ятницю призупинив роботу єдиного люксембурзького аеропорту.

У цьому контексті варто зазначити, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.