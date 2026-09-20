Влада Люксембургу розслідує появу дронів, які перервали роботу аеропорту

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що країна співпрацює з союзниками по НАТО щодо інциденту з невідомими дронами, який у п’ятницю призупинив роботу єдиного люксембурзького аеропорту.

Слова Фрідена передає RTL, пише "Європейська правда".

Коментуючи інцидент за 18 вересня, коли невідомі безпілотники порушили роботу аеропорту Люксембурга, прем’єр зауважив, що присутність "потенційно більших дронів" у повітряному просторі країни спостерігалася "протягом останніх кількох днів", але ще зарано говорити, звідки вони взялися.

"Ми спостерігали це протягом останніх кількох днів, що змусило нас вжити вчора (в п’ятницю – ред.) ввечері запобіжного заходу – тимчасово закрити аеропорт Люксембурга", – сказав Фріден.

Робота аеропорту відновилася в суботу, але очікувалися подальші збої та побічні ефекти.

"Це щось нове для Люксембургу, але не зовсім нове для наших сусідніх країн", – зазначив Фріден після екстреної зустрічі з міністрами оборони та внутрішніх справ Люксембургу.

На запитання, чи були запущені дрони з Люксембурга чи з-за меж країни, прем'єр-міністр відмовився надати додаткову інформацію.

"З очевидних міркувань безпеки ми не вдаємося в подробиці щодо таких аспектів", – сказав він, додавши, що служби безпеки Люксембургу діляться інформацією із сусідніми країнами та міжнародними партнерами.

Він також не надав версій щодо походження дронів.

Понад 1800 пасажирів постраждали від призупинення польотів, пов’язаного з виявленням невідомих безпілотників, що призвело до перенаправлення 17 рейсів до інших аеропортів, таких як Брюссель, Париж та Франкфурт.

У цьому контексті варто зазначити, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.