У Берліні на виборах деяким виборцям видали неправильні бюлетені

Під час виборів до Палати депутатів Берліна в окремих виборчих дільницях у районах Панков, Шарлоттенбург-Вільмерсдорф і Шпандау виборцям, ймовірно, видали неправильні бюлетені.

Про це повідомив керівник виборчої комісії Берліна Стефан Брьохлер, передає n-tv, пише "Європейська правда".

Брьохлер зазначив, що йдеться, зокрема, про 16– і 17-річних виборців, які голосували вперше. Деякі з них отримали лише бюлетень для виборів до районних представницьких зборів, але не бюлетень для виборів до Палати депутатів Берліна.

Після виявлення помилки члени виборчих комісій за допомогою списків виборців встановили, хто саме не отримав необхідний бюлетень.

За словами Брьохлера, з такими виборцями зв’язалися особисто. Їм надали можливість згодом проголосувати на виборах до Палати депутатів.

Водночас наразі невідомо, скільки саме виборців могли постраждати від помилки та які конкретно виборчі дільниці були нею охоплені.

Як відомо, цього дня у Німеччині відкрилися виборчі дільниці у федеральних землях Берлін та Мекленбург-Передня Померанія.

Згідно з опитуванням FAZ, партія прем’єр-міністерки від соціал-демократів Мануели Швезіг набирає 37%, що на три процентні пункти більше, ніж минулого тижня. Ультраправа "АдН" набирає 36%, що на один процентний пункт менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, а ХДС Мерца навпаки зазнала поразки.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини