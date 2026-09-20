Трамп хоче перетворити тріумфальну арку у Вашингтоні на військовий комплекс

Американський президент Дональд Трамп заявив, що тріумфальну арку, яку він планує звести у Вашингтоні, допрацювали для можливого використання як військового об'єкта.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що "на наполегливе прохання збройних сил Сполучених Штатів та з міркувань національної безпеки" він погодився перетворити "величну Тріумфальну арку" "на військовий комплекс найвищого класу".

За його словами, це буде зроблено для того, аби "розміщувати, зберігати та мати можливість швидко задіяти велику кількість дронів, а також снайперів як на даху, так і на площі, а також зберігати великі запаси снайперських боєприпасів".

Ще у квітні адміністрація Трампа представила Комісії з образотворчого мистецтва (CFA) проєкт 76-метрової тріумфальної арки, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

На початку вересня Трамп заявив, що будівництво за його задумом суперечливої бальної зали на місці Східного крила Білого дому має завершитися влітку 2028 року.