У США показали проєкт тріумфальної арки Трампа у Вашингтоні

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила Комісії з образотворчого мистецтва (CFA) проєкт 76-метрової тріумфальної арки, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Комісія розгляне проєкт на своєму засіданні наступного тижня.

Трамп запропонував побудувати арку, яка височітиме на круговому перехресті у Вашингтоні на протилежному березі річки від Меморіалу Лінкольна, як спосіб відсвяткувати 250-річчя Америки та зміцнити свою спадщину як президента.

На візуалізаціях арка зображена з двома орлами та золотим крилатим ангелом на вершині, що певною мірою нагадує Тріумфальну арку в Парижі. З одного боку над аркою видно слова "One Nation Under God" (Одна нація під Божим покровом), а з іншого – "Liberty and Justice for All" (Свобода і справедливість для всіх).

Трамп продемонстрував макети пропонованої арки у жовтні минулого року на вечері зі збору коштів, присвяченій ще одному з його проєктів зі зміни вигляду Вашингтона – запланованій бальній залі Білого дому вартістю 400 мільйонів доларів.

Президент тоді говорив, що ангел на вершині макетів – це Статуя Свободи.

Презентація проєкту арки відбулася на тлі того, як демократи дорікнули президенту у зв'язку з прийняттям іноземних пожертв на будівництво бальної зали.

Група ветеранів війни у В'єтнамі також подала позов з метою зупинити будівництво арки, посилаючись на повноваження Конгресу і стверджуючи, що арка закриє вид між Меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем.

Нагадаємо, вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.