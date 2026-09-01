Трамп хоче добудувати свою бальну залу в Білому домі влітку 2028 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво за його задумом суперечливої бальної зали на місці Східного крила Білого дому має завершитися влітку 2028 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп похвалив нещодавнє рішення Верховного суду США на користь його бальної зали й покритикував позивачів, а також заявив, що це буде "одна з найкращих споруд, які будь-коли з’являлися у Вашингтоні".

"Коли будівництво влітку 2028 року завершиться, прекрасна бальна зала та військовий комплекс буде тим, чим дуже пишатиметься вся країна", – заявив він.

"Бальна зала у повному обсязі фінансується великими патріотами й корпораціями, тож це подарунок, який нічого не коштує американським платникам податків", – додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп запустив реалізацію проєкту наприкінці літа 2025 року. Спочатку він заявляв, що перебудова "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе Східне крило.

Вартість бальної зали постійно зростала – від 200 млн доларів до останньої оцінки у 400 млн доларів.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.