Перші прогнози виборів у двох землях Німеччини вказують на лідерство "АдН" і "Лівих"

Перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох німецьких землях свідчать про лідерство ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах до земельного парламенту у Мекленбург-Передня Померанія; а в Берліні, за попередніми оцінками, перше місце посідають "Ліві".

Про це пише Spiegel із посиланням на екзитполи, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані, у Мекленбурзі-Передній Померанії "АдН" отримує 37% голосів, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – 35,5%.

Далі в прогнозах ідуть "Ліві" з 7,5%, "Зелені" та ХДС – по 5,5%.

Таким чином, за першими прогнозами, ХДС може опинитися на межі проходження до земельного парламенту, однак остаточний результат залежатиме від підрахунку голосів.

У Берліні, як зазначаться, найбільше голосів у перших прогнозах отримують "Ліві" – 24,5%. Друге місце посідає ХДС із 20%, далі йдуть "АдН" із 16%, "Зелені" з 15% та СДПН із 12%.

Опитування FAZ у землі Мекленбург-Передня Померанія напередодні виборів прогнозувало протилежний розподіл голосів та свідчило, що партія прем’єр-міністерки від соціал-демократів Мануели Швезіг може набрати 37%, на три процентні пункти більше, ніж давав прогноз минулого тижня. Ультраправа "АдН" – 36%, що на один процентний пункт менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, а ХДС Мерца навпаки зазнала поразки.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини