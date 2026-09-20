Первые прогнозы по итогам выборов в двух землях Германии указывают на лидерство "АдН" и "Левых"

Первые прогнозы после закрытия избирательных участков в двух немецких землях свидетельствуют о лидерстве ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) на выборах в земельный парламент в Мекленбурге-Передней Померании; а в Берлине, по предварительным оценкам, первое место занимают "Левые".

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на экзит-полы, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, в Мекленбурге-Передней Померании "АдН" набирает 37% голосов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 35,5%.

Далее в прогнозах идут "Левые" с 7,5%, "Зеленые" и ХДС – по 5,5%.

Таким образом, по первым прогнозам, ХДС может оказаться на грани прохождения в земельный парламент, однако окончательный результат будет зависеть от подсчета голосов.

В Берлине, как отмечается, наибольшее количество голосов в первых прогнозах получают "Левые" – 24,5%. Второе место занимает ХДС с 20%, далее следуют "АдН" с 16%, "Зелёные" с 15% и СДПГ с 12%.

Опрос FAZ в земле Мекленбург-Передняя Померания накануне выборов прогнозировал противоположное распределение голосов и показывал, что партия премьер-министра от социал-демократов Мануэлы Швезиг может набрать 37 %, что на три процентных пункта больше, чем прогнозировалось на прошлой неделе. Ультраправая "АдН" – 36%, что на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Ангальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, а ХДС Мерца, напротив, потерпела поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии