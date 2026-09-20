Мерц назвав "катастрофою" результат ХДС на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назва "катастрофою" результат його партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Про це він сказав у Берліні, цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що ХДС отримала різні результати у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні. Мерц наголосив, що "не може прикрашати" результат у Мекленбурзі-Передній Померанії.

"Це катастрофа", – визнав Мерц.

За його словами, ХДС "запекло боролася, але зазнала нищівної поразки".

Водночас канцлер позитивно оцінив результат ХДС у Берліні, а також наголосив, що в країні щось має змінитися:

"Реформи мають відбутися. Звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище. Але ми візьмемо на себе цю відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає твердості, непохитності та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова ХДС і, насамперед, як канцлер нашої країни", – підсумував Мерц.

Як писали, перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох німецьких землях свідчать про лідерство ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах до земельного парламенту у Мекленбург-Передня Померанія; а в Берліні, за попередніми оцінками, перше місце посідають "Ліві".

Опитування FAZ напередодні виборів прогнозувало протилежний розподіл голосів та свідчило, що партія прем’єр-міністерки від соціал-демократів Мануели Швезіг може набрати 37%, на три процентні пункти більше, ніж давав прогноз минулого тижня. Ультраправа "АдН" – 36%, що на один процентний пункт менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, а ХДС Мерца навпаки зазнала поразки.

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