Мерц назвал "катастрофой" результат ХДС на выборах в Мекленбурге-Передней Померании

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании.

Об этом он заявил в Берлине, как цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Он отметил, что ХДС показала разные результаты в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине. Мерц подчеркнул, что "не может приукрашивать" результат в Мекленбурге-Передней Померании.

"Это катастрофа", – признал Мерц.

По его словам, ХДС "яростно боролась, но потерпела сокрушительное поражение".

В то же время канцлер положительно оценил результат ХДС в Берлине, а также подчеркнул, что в стране что-то должно измениться:

"Реформы должны состояться. Конечно, это ставит нас всех в затруднительное положение. Но мы возьмем на себя эту ответственность. Я возьму на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед. То, что нужно сделать сейчас, требует твердости, непоколебимости и терпения. Я продемонстрирую эти качества как председатель ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны", – подытожил Мерц.

Как сообщалось, первые прогнозы после закрытия избирательных участков в двух немецких землях свидетельствуют о лидерстве ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) на выборах в земельный парламент в Мекленбурге-Передней Померании; а в Берлине, по предварительным оценкам, первое место занимают "Левые".

Опрос FAZ накануне выборов прогнозировал противоположное распределение голосов и показывал, что партия премьер-министра от социал-демократов Мануэлы Швезиг может набрать 37 %, что на три процентных пункта больше, чем прогнозировалось на прошлой неделе. Ультраправая "АдН" – 36%, что на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, а ХДС Мерца, напротив, потерпела поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии