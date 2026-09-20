"Нафтогаз" й MOL домовилися про будівництво в Угорщині терміналу для зберігання пального

Група Нафтогаз підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко у Facebook, передає "Європейська правда".

Федоренко наголосив, що в умовах постійних російських атак на українську паливну інфраструктуру "диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів – це питання стабільності всього ринку".

"Це потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною", – сказав він.

За даними Федоренка, це одна із наших домовленостей на Карпатському економічному форумі в рамках Саміту С8.

Нагадаємо, наприкінці квітня угорська MOL отримала повідомлення України про готовність до відновлення транзиту нафти через трубопровід "Дружба".

Перед тим Зеленський заявив, що пов’язує завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" з розблокуванням європейського пакета підтримки для України.