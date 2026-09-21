У Литві відреагували на заяву Трампа про угоду з Білоруссю

Литву не інформували про підготовку угоди між адміністрацією США та Білоруссю із закупівлі білоруських калійних добрив, однак Вільнюс не змінюватиме своєї позиції щодо санкцій проти Мінська.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова Комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас, цитує LRT.

Голова Комітету з питань закордонних справ Сейму наголосив, що ані Литва, ані Європейський Союз загалом не планують скасовувати санкції проти Білорусі.

"Ми не маємо жодних підстав сьогодні скасовувати санкції проти Білорусі. Це спільна позиція не тільки Литви, а й Європейського Союзу. І ці санкції діють до кінця лютого", – заявив Мотузас.

Він визнав, що Литва не може вплинути на домовленості між США та Білоруссю щодо закупівлі у Мінська калійних добрив. За словами депутата Сейму, поки що зарано детально коментувати можливу угоду.

"Звісно, ми не можемо сьогодні вплинути на рішення або домовленість Сполучених Штатів Америки щодо закупівлі добрив з Білорусі. Час покаже, як Сполученим Штатам Америки вдасться домовитися про закупівлю добрив з Білорусі", – зазначив політик

Мотузас наголосив, що Литва не змінює своєї позиції щодо авторитарного режиму Александра Лукашенка. Він також нагадав, що Мінськ надалі підтримує війну Росії проти України, а Литва та інші сусідні держави постійно зазнають різних гібридних атак з боку Білорусі.

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над "масштабною" угодою із закупівлі калійних добрив з Білорусі.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Александра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму.