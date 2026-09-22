Зеленский прибыл в США, где состоится встреча с Трампом

Президент Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди и украинской дипломатической делегацией в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в Нью-Йорке у него запланировано около 20 встреч, в частности с его американским визави Дональдом Трампом, лидерами Европы, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США, руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.

Он подчеркнул: к подписанию подготовлен и новый Drone Deal.

"Конечно, главный приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над укреплением ПВО и обеспечением Украины достаточными финансовыми средствами", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам украинского президента, в Нью-Йорке состоится саммит международной Крымской платформы.

Стоит отметить, что буквально накануне Трамп констатировал, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить свою "бесконечную войну" с Украиной.

А Зеленский заявил, что Украина готова работать над деэскалацией войны и обсудит с партнерами дипломатические предложения по этому вопросу.