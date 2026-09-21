Зеленський у відповідь Трампу наголосив, що Україна готова до кроків щодо деескалації війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни і обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.

Про це Зеленський написав в X, пише "Європейська правда".

Так український лідер прокоментував повідомлення президента США Дональда Трампа, в якому він заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав РФ припинити "нескінченну війну" з Україною.

Зеленський погодився з Трампом у тому, що війну необхідно зупинити, зазначивши, що Україна прагнула миру з першої хвилини російського вторгнення.

"Ми вже висунули десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням. Наразі триває діалог із президентом Трампом та США", – написав він.

Український президент зазначив, що на розгляді є ідеї щодо наближення миру та деескалації війни. Йдеться про припинення російських ударів на енергооб’єкти, критичну інфраструктуру та експорт продовольства з України.

"Енергетичний сектор України, її критична інфраструктура та наш експорт продовольства повинні перестати бути цілями для Росії, і це призведе до відповідних кроків з деескалації з нашого боку. Рішення можливі", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна готова на ці кроки і обговорить ці ідеї з партнерами, зокрема під час зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку цього тижня.

"Більше не буде так, що страждає лише країна, на яку напали. Тепер природа війни така, що агресор також зазнає втрат. Технології роблять це можливим. Сила керівництва країн може – і повинна – забезпечити деескалацію, безпеку та мир", – додав український президент.

За даними джерел, очікується, що президент Володимир Зеленський проведе зустріч з Дональдом Трампом 22 вересня у США.

Під час телефонної розмови 20 вересня Зеленський та Трамп домовились про особисту зустріч на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

За даними видання Axios, під час розмови Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перестала завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.