Трамп: Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю

Президент США Дональд Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента США, "Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну з Україною".

"Значна кількість її нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба!" – написав Дональд Трамп.

За даними джерел, очікується, що президент Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом 22 вересня у США.

Під час телефонної розмови 20 вересня Зеленський та Трамп домовились про особисту зустріч на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

За даними видання Axios, під час розмови Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перестала завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.