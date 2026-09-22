Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке.

Об этом сообщило агентство Укринформ, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, встреча состоялась в резиденции постоянного представителя Франции при ООН в Нью-Йорке.

Перед переговорами с французским лидером Зеленский встретился с американскими конгрессменами, которым он поблагодарил за принятие законопроекта о санкциях против России.

Отметим, что Макрон заявил, что обсудил со своим американским визави Дональдом Трампом инициативы,направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией в отношении атак, связанных с энергетическим сектором.

Ранее СМИ писали, что Макрон на встрече с Трампом стремился склонить его к"правильным решениям" в контексте российско-украинской войны.