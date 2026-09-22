СМИ: США планируют восстановить военную базу времён холодной войны в Гренландии

США планируют восстановить бывшую военную базу Нарсарсуак на юге Гренландии и создать новый военный объект на восточном побережье острова.

Об этом Reuters сообщили трое осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Ожидается, что соответствующее соглашение США, Дания и Гренландия подпишут во вторник, 22 сентября, во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам одного из собеседников, одним из объектов станет Нарсарсуак – бывшая американская база Bluie West One, которую США закрыли в 1950-х годах. После закрытия базы население населенного пункта сократилось до нескольких десятков человек.

Вторым объектом может стать Местерсвиг на восточном побережье Гренландии. Сейчас там расположен военный аванпост, который использует датский патруль "Сириус" – подразделение специальных сил, осуществляющее патрулирование арктических территорий на собачьих упряжках.

Текст будущего соглашения пока не обнародован.

Как отмечается, во время холодной войны у США в Гренландии было 17 военных объектов и более 10 тысяч военнослужащих. Сейчас на острове остается американская космическая база Питуффик.

В пятницу, 18 сентября, США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре по поводу крупнейшего острова мира.

Как сообщили правительства Дании и Гренландии, подписание соглашения ожидается на этой неделе.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен надеется на большую стабильность после прорыва в споре с Вашингтоном по поводу Гренландии.

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