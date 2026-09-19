Трамп заявив про досягнення угоди з Данією щодо долі Гренландії

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією, яка надає США "постійний контроль" над безпекою арктичного острова та забороняє будь-якому супротивнику США мати там військову присутність.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що досягнута угода вирішує всі "численні занепокоєння" Сполучених Штатів.

"За моїм дорученням ми співпрацювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що Сполучені Штати назавжди матимуть повну свободу дій у Гренландії для забезпечення та захисту безпеки як самої Гренландії, так і Сполучених Штатів Америки. Крім того, відтепер жоден супротивник США ніколи не зможе мати базу в Гренландії, забезпечувати там військову присутність або здійснювати стратегічно важливі інвестиції в Гренландії без нашої прямої письмової згоди", – заявив американський президент.

Крім того, за його словами, США "негайно розпочнуть" розгортання власної "значної військової присутності" та співпрацюватимуть з населенням Гренландії, що є територією Данії, над "її розвитком та розбудовою".

Тим часом в заяві данської прем’єрки Метте Фредеріксен йдеться, що наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН США, Гренландія та Данія мають підписати угоду про "посилення безпеки в Арктиці та Північноатлантичному регіоні".

Після підписання угода набере чинності за умови проходження необхідних національних парламентських процедур.

"Я рада, що ми ось-ось укладемо чудову угоду для Гренландії, Королівства Данії та Сполучених Штатів", – заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, додавши, що ця угода буде "чудовою також для НАТО та Європи".

Вона також зазначила, що угода "визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства, а також право народу Гренландії на самовизначення".

"Обнадійливим є те, що ми незабаром укладемо угоду, яка забезпечить та зміцнить безпеку Гренландії, Королівства Данії, Сполучених Штатів та Західного альянсу. Угода визнає інтереси Гренландії та наше місце в міжнародному співробітництві. Це на користь нам усім", – сказав голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Дональд Трамп після прибуття до Анкари заявив, що Гренландія має бути під контролем США, а не Данії.

Того ж вечора очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

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