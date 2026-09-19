Глава МЗС Данії сподівається, що угода щодо Гренландії покладе край невизначеності

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Расмуссен написав у суботу у Facebook.

Данський міністр вказав на сподівання того, що "тривала невизначеність незабаром завершиться укладенням обов’язкової угоди".

"Наступний тиждень може стати хорошим тижнем… для Гренландії, Данії та США", – зазначив він.

За словами міністра, угода має на меті зміцнити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, тим самим також підкріпивши спільну безпеку в рамках НАТО та Європи – при цьому дотримуючись "червоних ліній" Данії.

У п’ятницю ввечері США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Як повідомили уряди Данії та Гренландії, підписання угоди очікується наступного тижня.

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