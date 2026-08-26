Молдова продовжила особливий режим через складну ситуацію з водою та енергією

Ситуація із забезпеченням енергоресурсами та водою у Молдові залишається складною, тому уряд на засіданні 26 серпня ухвалив рішення продовжити ще на 30 днів режим підвищеної готовності в енергетичному секторі та у сфері гідрології.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Питання внесли до порядку денного за пропозицією міністра енергетики Доріна Жунгієту та міністра навколишнього середовища Георге Хаждера. Термін дії особливого режиму, запровадженого раніше у липні, закінчувався 26 серпня.

Як заявив директор Національного центру управління кризами Сергєй Дьякону, ситуація в електроенергетиці та на ринку нафтопродуктів залишається складною як на регіональному, так і на глобальному рівні. Порушення логістичних ланцюгів призвели до зростання цін і ускладнили постачання енергоресурсів окремими маршрутами.

Серйозною залишається й ситуація з водними ресурсами. У Дністровському водосховищі рівень води опустився більш ніж на дев’ять метрів нижче рівня природного підтримання.

Складна ситуація й на річці Прут. У водосховищі Костешти-Стинка рівень води приблизно на сім метрів нижчий за норму, а низка приток практично повністю пересохла.

За словами Дьякону, ситуація може змусити владу вдатися до більш жорстких заходів.

Нагадаємо, 17 серпня у Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі.

На початку серпня у Молдові погодили заходи економії електроенергії та води через обміління Дністра.