Парламент Молдовы соберётся на экстренное заседание для объявления ЧП в энергетике

В Молдове 22 сентября парламент соберётся на экстренное заседание в связи с решением объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, которого цитирует NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Гросу, представители правительства примерно в 14:30 прибудут в парламент, чтобы обратиться к депутатам с просьбой объявить чрезвычайное положение.

"Правительство изложит все аргументы. Ему необходимы все инструменты, чтобы оперативно принимать решения и обеспечить население энергоресурсами, водой и топливом", – сказал он.

Также утром 22 сентября состоится заседание правительства Молдовы.

Президент Майя Санду ранее заявила, что в Молдове могут объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах.

По её словам, правительство должно уметь быстро реагировать в самых непредсказуемых ситуациях: если понадобится оперативное принятие решений о закупке топлива, если уровень воды в Днестре продолжит снижаться, если цены на топливо продолжат расти.

Напомним, весной Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Летом проблемой для Молдовы стали проблемы с выработкой электроэнергии в соседней Румынии вследствие критического обмеления Дуная, а также обмеления Днестра, который является основным источником водоснабжения для страны.